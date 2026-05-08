Manuel Velasco anuncia coalición Verde‑Morena‑PT para la gubernatura de Guerrero en 2027

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Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el senador Manuel Velasco reveló que la alianza entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PT competirá por la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027, pese a las controversias que lo persiguen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:39 AM.
En México y editada el 08/05/2026 08:42 AM.