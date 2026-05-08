Manuel Velasco anuncia coalición Verde‑Morena‑PT para la gubernatura de Guerrero en 2027

El 7 de mayo de 2026, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con legisladores de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al salir del Palacio Nacional. En ese acto, el senador guerrerense Manuel Velasco adelantó la estrategia que la coalición seguirá para disputar la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027.
Velasco, acompañado del morenista Félix Salgado Macedonio, describió al candidato como “un hombre muy querido por la gente y por el pueblo”, a pesar de las acusaciones de presunta violencia sexual que pesan contra él desde 2021. El senador subrayó que la coalición mantendrá la línea de la mandataria: “Vamos a ir unidos, Morena, Verde y PT”.
Por su parte, Salgado Macedonio reiteró el compromiso de la alianza con la presidenta, diciendo que el objetivo es “sacar el pecho por la patria, trabajar en territorio y respaldar con todo a nuestra gran presidenta”.
El legislador Gerardo Fernández Noroña, también presente, recordó que Sheinbaum les instó a “cerrar filas en defensa de la soberanía nacional”. En respuesta a la reciente lista publicada por el Departamento de Justicia de EE. UU., que incluye a funcionarios y exservidores públicos de Sinaloa, Fernández Noroña afirmó que “puede hacer las listas que quiera el gobierno de Estados Unidos, pero hay dos caminos: la defensa de la soberanía o el entreguismo”.
En otro frente, Ricardo Monreal anunció una visita de cortesía a la Casa Blanca, programada para las 13:00 horas, con el objetivo de analizar el balance legislativo del periodo de sesiones y reforzar la relación entre poderes.
La alianza Verde‑Morena‑PT busca consolidar su presencia en Guerrero, un estado históricamente disputado, y presentar a Velasco como la opción que combinará experiencia política con el respaldo del Ejecutivo federal.