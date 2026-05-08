Profeco activa operativo de vigilancia para el Día de la Madre 2026

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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició el Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”, con inspecciones en florerías, restaurantes, tiendas y otros comercios del 8 al 10 de mayo, para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y evitar abusos en precios, publicidad y condiciones de venta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:44 AM.
En México y editada el 08/05/2026 08:46 AM.