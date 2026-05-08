Profeco activa operativo de vigilancia para el Día de la Madre 2026

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el 7 de mayo la puesta en marcha del Programa de Verificación y Vigilancia “Día de la Madre 2026”. El operativo, que se desarrollará del 8 al 10 de mayo, tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores en los establecimientos que experimentan mayor afluencia durante la celebración.
Participarán 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) distribuidas en todo el país. Los inspectores visitarán florerías, restaurantes, bares, pastelerías, joyerías, salones de belleza, tiendas de autoservicio, departamentales y perfumerías, entre otros giros comerciales.
Durante las inspecciones se verificará el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables. Entre los aspectos revisados están:
Para reforzar la información a los consumidores, se instalarán decálogos informativos y se colocarán precios visibles en los puntos de mayor afluencia.
El operativo se enmarca en la intención de que la celebración del 10 de mayo sea genuinamente respetuosa de los derechos de los consumidores, garantizando transparencia y equidad en todas las transacciones comerciales.