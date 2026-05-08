México y Canadá impulsan revisión del T‑MEC para diversificar mercados

Durante el Consejo de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) no es solo un ejercicio comercial con EE. UU., sino parte de una estrategia más amplia de cooperación con Canadá.
La visita de Ebrard incluyó una misión comercial de 244 empresas mexicanas de manufactura, aeronáutica, semiconductores e industria cinematográfica, que generó más de 2,000 reuniones B2B, la mayor actividad comercial organizada por México en Canadá hasta la fecha.
Ambos países firmaron varios memorandos de entendimiento (MOU) para abordar vulnerabilidades en la cadena de suministro, especialmente en los sectores farmacéutico y electrónico, y para reducir la dependencia de proveedores asiáticos.
El objetivo central de las negociaciones es preservar el acceso sin aranceles que actualmente cubre más del 80 % del comercio trilateral, manteniendo el T‑MEC en un 85 % de cobertura. Las conversaciones formales con EE. UU. están programadas para las próximas dos semanas, antes del 1 de julio, cuando se esperan las propuestas estadounidenses.
Ebrard destacó que México y Canadá comparten una posición más favorable frente a la Sección 232 de EE. UU., que impone aranceles a acero, aluminio y la industria automotriz, y que ambos países podrían incorporarse formalmente a las negociaciones trilaterales.
El secretario también señaló que el plan de cooperación acordado entre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Justin Carney, constituye una decisión política de alto nivel que sustenta la agenda bilateral más allá del proceso formal de revisión del tratado.
Con esta estrategia, México y Canadá buscan consolidar una región de integración económica capaz de competir con los bloques asiáticos de rápido crecimiento.