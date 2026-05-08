México y Canadá impulsan revisión del T‑MEC para diversificar mercados

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En el Consejo de Relaciones Exteriores de Montreal, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la revisión del T‑MEC busca abrir nuevos mercados, proteger cadenas de suministro y reducir la dependencia de proveedores asiáticos, con énfasis en sectores farmacéutico, electrónico, aeronáutico y cinematográfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 03:54 PM.
En México y editada el 09/05/2026 10:00 AM.