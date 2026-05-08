Claudia Sheinbaum anuncia su agenda para el Día de la Madre 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló los actos oficiales que encabezará este 10 de mayo en Sonora, incluida la entrega de la Pensión Mujeres Bienestar, y confirmó que regresará a la Ciudad de México para visitar a su madre, la doctora Annie Pardo Cemo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 01:20 PM.
En México y editada el 09/05/2026 08:16 AM.