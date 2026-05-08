Claudia Sheinbaum anuncia su agenda para el Día de la Madre 2026

En la transmisión de la Mañanera del Pueblo, la mandataria confirmó que el 10 de mayo, Día de la Madre, encabezará una serie de actos en el estado de Sonora, donde entregará la Pensión Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón, Cajeme, a las 10:30 a.m. Tras concluir la ceremonia, regresará a la Ciudad de México alrededor de las 4:00 p.m. para visitar a su madre, la doctora Annie Pardo Cemo.
Sheinbaum señaló que, una vez en la capital, pasará tiempo con su madre en su domicilio, y aprovechó la oportunidad para felicitar a todas las madres mexicanas: “Felicidades a todas las madres. Feliz 10 de mayo”.
La doctora Annie Pardo Cemo es profesora emérita del Departamento de Biología Celular de la UNAM, con más de cinco décadas de trayectoria académica. Su investigación se centra en la biopatología pulmonar de enfermedades fibrosantes y ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales, entre ellos la Medalla Heberto Castillo y el Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline.
Además de la agenda oficial, la presidenta recordó aspectos de su vida familiar: es madre de Mariana Ímaz Sheinbaum, historiadora y académica, y de Rodrigo Ímaz Gispert, artista visual y cineasta, a quien crio desde la infancia. En mayo de 2023 anunció el nacimiento de su primer nieto, Pablo.
La agenda completa, difundida por la Oficina de la Presidencia, muestra el compromiso de Sheinbaum de combinar actos institucionales con la tradición familiar, resaltando la importancia del Día de la Madre en la agenda nacional.