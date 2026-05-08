Claudia Sheinbaum niega que consulados mexicanos influyan en política de EE. UU.

En la conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente los rumores que sugieren que los consulados de México estarían interviniendo en la política interna de Estados Unidos. «Es totalmente falso», declaró la mandataria, añadiendo que no tiene constancia de ninguna revisión o auditoría que implique a las sedes consulares en territorio estadounidense.
Sheinbaum puntualizó que la función de los consulados se limita a la asistencia a mexicanos en el exterior, la emisión de documentos de viaje y la promoción de la cultura y el comercio bilateral. «Nuestro objetivo es servir a la comunidad mexicana y fortalecer la relación entre ambos países, no incidir en decisiones políticas ajenas», subrayó.
Los comentarios surgieron después de que medios de comunicación en EE. UU. y México publicaran supuestas evidencias de actividades de lobby realizadas por funcionarios consulares. La presidenta señaló que, de existir alguna investigación oficial, el gobierno mexicano colaborará plenamente, pero reiteró que no hay indicios de que los consulados actúen como instrumentos de presión política.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue citado para aclarar el alcance de las funciones consulares y confirmar que no se ha iniciado ninguna auditoría interna. Mientras tanto, la comunidad mexicana en Estados Unidos espera respuestas concretas sobre la transparencia y el buen uso de los recursos consulares.
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