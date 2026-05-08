Claudia Sheinbaum niega que consulados mexicanos influyan en política de EE. UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió en su conferencia de prensa del 8 de mayo de 2026 que los consulados mexicanos realicen acciones políticas en Estados Unidos y afirmó desconocer cualquier revisión a sus sedes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 09:12 AM.
En México y editada el 08/05/2026 09:43 AM.