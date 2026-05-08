Taddei reestructura la Junta General Ejecutiva del INE con mayoría femenina tras polémica de género

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Guadalupe Taddei Zavala presentó una nueva conformación de la Junta General Ejecutiva del INE, con 10 mujeres y 8 hombres, después de impugnaciones que alegaban incumplimiento de la paridad de género.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/05/2026 08:37 AM.
En México y editada el 08/05/2026 08:43 AM.