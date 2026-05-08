Taddei reestructura la Junta General Ejecutiva del INE con mayoría femenina tras polémica de género

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, anunció la integración definitiva de la Junta General Ejecutiva (JGE), órgano responsable de la coordinación administrativa y operativa del instituto. La nueva conformación está compuesta por 10 mujeres y 8 hombres, marcando la primera vez que la JGE alcanza una mayoría femenina.
La decisión se produce en medio de la controversia generada por las impugnaciones presentadas por las consejeras Carla Humphrey Jordán y Rita Bell López Vences, quienes argumentaron que los nombramientos iniciales violaban el principio constitucional de paridad de género y se realizaron sin la participación del Consejo General del INE.
En conferencia de prensa, Taddei subrayó que la paridad no es solo una obligación legal, sino una política institucional que busca ampliar la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Además, destacó la inclusión de perfiles pertenecientes a comunidades históricamente subrepresentadas, como indígenas y la población LGBTTIQ+.
Las impugnaciones surgieron tras la reforma electoral de 2024, que otorgó a la presidencia del INE la facultad de nombrar directamente a integrantes de la JGE sin necesidad del aval del Consejo General. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) está conociendo los recursos interpuestos por Humphrey y López Vences.
El INE aseguró que la selección de los nuevos integrantes se realizó mediante un proceso "progresivo, exhaustivo y deliberado", priorizando la experiencia técnica, la continuidad operativa y la inclusión. Con esta nueva estructura, la institución busca fortalecer su capacidad operativa de cara al próximo proceso electoral, considerado el más grande de la historia del país, y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.