Calendario escolar de la SEP aún sin definir tras propuesta de adelanto de vacaciones

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la propuesta de concluir el ciclo escolar el 5 de junio, en lugar del 15 de julio, responde al Mundial de Fútbol 2026 y a las altas temperaturas previstas para el verano. Sin embargo, subrayó que dicha medida no proviene del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, sino de los titulares de las secretarías de Educación estatales y de los docentes.
Sheinbaum enfatizó la necesidad de que los niños no pierdan clases y señaló que, aunque la iniciativa busca conciliar el entusiasmo nacional por el Mundial con la continuidad educativa, aún falta definir el calendario completo. "En el marco de esta actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país, y que a muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol, se hizo esta propuesta de adelantar las vacaciones, pero también tienen que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Todavía no está el calendario completo, vamos a esperar a que se defina", afirmó la mandataria.
El día anterior, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que, por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CNAE), integrado por todas las secretarías y secretarios de Educación, se modificaría el calendario escolar para concluir clases el próximo 5 de junio. Delgado compartió algunas fechas clave, pero no especificó el resto del cronograma, lo que mantiene la incertidumbre entre padres, estudiantes y docentes.
Ante la falta de un calendario definitivo, la SEP ha indicado que emitirá la versión oficial tan pronto como se alcance consenso entre las autoridades federales y estatales. Mientras tanto, se recomienda a las familias estar atentas a los comunicados oficiales y a los ajustes que puedan surgir en los horarios escolares.