Calendario escolar de la SEP aún sin definir tras propuesta de adelanto de vacaciones

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La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que el adelanto del fin del ciclo escolar al 5 de junio es una propuesta surgida de secretarías estatales y docentes, no del secretario de Educación. El calendario definitivo de la SEP sigue pendiente de definición, pese al anuncio del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 08:08 AM.
En México y editada el 09/05/2026 08:09 AM.