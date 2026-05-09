Padres y estudiantes protestan contra la SEP por recortar clases ante el Mundial 2026

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La decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025‑2026 al 5 de junio, para coincidir con el Mundial de fútbol, ha generado una fuerte reacción de padres, alumnos y docentes que consideran la medida un retroceso educativo y una pérdida de tradición cultural.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:21 AM.
En México y editada el 09/05/2026 09:35 AM.