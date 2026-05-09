Padres y estudiantes protestan contra la SEP por recortar clases ante el Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el ciclo escolar 2025‑2026 se cerrará anticipadamente el 5 de junio, con el objetivo de permitir que los estudiantes sigan el Mundial 2026 sin interrupciones académicas. La medida, presentada como una propuesta de gobiernos estatales y sindicatos docentes, ha desatado una ola de críticas y protestas en redes sociales y en la calle.
Voces de la sociedad civil señalan que México, con uno de los peores indicadores educativos de la OCDE, no puede permitirse perder tiempo lectivo. "Ya estamos rezagados; perder semanas más solo empeorará la situación", afirmó una madre de familia en un mensaje viral.