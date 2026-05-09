SCJN valida acuerdo de la SEP que prohíbe reprobar a alumnos de educación básica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que impide la reprobación de estudiantes en educación básica, tanto en instituciones públicas como privadas. La decisión, emitida el 9 de mayo de 2026, responde a un amparo interpuesto por el Colegio El Roble, un plantel privado que buscaba mantener la facultad de reprobar a alumnos que no cumplieran con los criterios académicos o de asistencia.
El acuerdo, publicado el 9 de octubre de 2023, establece que en preescolar y primer grado de primaria la promoción será automática, sin considerar el porcentaje de asistencias ni las calificaciones obtenidas. En los grados superiores de primaria y secundaria se flexibilizan los criterios de acreditación: se elimina el requisito del 80 % de asistencia mínima y se permiten mecanismos de regularización para quienes no aprueben todas las asignaturas, aunque no se contempla la promoción automática en todos los casos.
La Corte determinó que el acuerdo es constitucional y respeta el derecho a la educación consagrado en la Ley General de Educación. Señaló que la SEP tiene competencia para definir los mecanismos de evaluación y promoción, y que la medida no vulnera la autonomía de los planteles privados, pues la educación básica es un servicio público regulado por el marco normativo nacional.
Según el acuerdo, los estudiantes podrán avanzar de grado aun cuando tengan hasta cuatro materias no acreditadas en secundaria, salvo en casos de causas graves plenamente justificadas, definidos por la autoridad educativa. La SCJN sostuvo que la medida protege el interés superior de la niñez y promueve la igualdad de oportunidades, evitando que factores externos como la falta de recursos o situaciones extraordinarias impidan el acceso o la permanencia en la escuela.
El fallo se inscribe en una política pública orientada a ampliar el acceso y la permanencia en la escuela, priorizando el derecho a una educación de excelencia sobre criterios punitivos o restrictivos.