SCJN valida acuerdo de la SEP que prohíbe reprobar a alumnos de educación básica

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad del acuerdo de la Secretaría de Educación Pública que elimina la reprobación por asistencia o bajo rendimiento en preescolar, primaria y secundaria, aplicable a escuelas públicas y privadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/05/2026 09:25 AM.
En México y editada el 09/05/2026 09:39 AM.