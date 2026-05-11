Ministra Loretta Ortiz Ahlf retoma funciones en la SCJN tras 14 días de licencia

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La ministra Loretta Ortiz Ahlf anunció su reincorporación al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de mayo, tras concluir una licencia temporal por motivos de salud. En su mensaje, reiteró su compromiso con la justicia y agradeció el apoyo recibido de sus colegas y de la sociedad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 04:08 PM.
En México y editada el 11/05/2026 04:19 PM.