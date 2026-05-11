SEP confirma suspensión de clases el 15 de mayo: se confirma puente por el Día del Maestro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ratificado que el viernes 15 de mayo de 2026 será día de suspensión oficial de labores en todos los planteles de educación básica, tanto públicos como privados. La medida, que forma parte del calendario escolar 2025‑2026, genera un puente de tres días que se prolonga hasta el lunes 18 de mayo, cuando los alumnos regresarán a clases.
Este asueto está destinado exclusivamente al sector educativo; la Ley Federal del Trabajo no reconoce el Día del Maestro como feriado obligatorio para el resto de los trabajadores del país. Por ello, sólo estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán del descanso.
El Día del Maestro, celebrado el 15 de mayo, tiene sus raíces en un decreto presidencial de 1917 y conmemora tanto el aniversario de la toma de Querétaro (1867) como la festividad de San Juan Bautista de La Salle, patrono universal de los educadores. Cada año, la SEP utiliza esta fecha para reconocer la labor docente mediante la suspensión de actividades académicas y, en algunos casos, la entrega de premios y distinciones.
Además del puente del 15 de mayo, el calendario oficial incluye otra suspensión el 29 de mayo, cuando los alumnos no asistirán a clases por la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar; sin embargo, el personal docente deberá presentarse en el plantel para cumplir con sus obligaciones.
Ante los ajustes realizados al ciclo 2025‑2026 por factores climáticos y la celebración del Mundial de Fútbol, algunas suspensiones fueron modificadas, pero el asueto por el Día del Maestro se mantiene vigente, garantizando al menos un periodo de descanso antes del posible cierre anticipado del ciclo escolar.