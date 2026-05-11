SEP confirma suspensión de clases el 15 de mayo: se confirma puente por el Día del Maestro

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El calendario oficial 2025‑2026 de la Secretaría de Educación Pública establece el 15 de mayo como día de asueto para estudiantes y docentes de educación básica, creando un fin de semana largo que se extiende hasta el lunes 18 de mayo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 12:36 PM.
En México y editada el 11/05/2026 12:46 PM.