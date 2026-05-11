Sheinbaum confirma que Rubén Rocha está localizado en Sinaloa y descarta incursión estadounidense

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum informó que Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de narcotráfico junto a otras nueve personas, está localizado y se encuentra en la entidad norteña.
Sheinbaum señaló que tanto Rocha como los demás acusados, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pueden aportar información sobre sus ubicaciones. Añadió que la vivienda que habitaba Rocha, atacada a balazos el sábado pasado, lleva casi una década abandonada.
La presidenta descartó categóricamente que el gobierno de Estados Unidos realice una incursión en territorio mexicano para capturar al gobernador con licencia, pese a que es requerido por autoridades estadounidenses.
Asimismo, recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante una nota diplomática, solicitó a EE. UU. pruebas que sustenten las acusaciones contra Rocha y los ocho co‑acusados, en un intento de clarificar la situación y evitar acciones unilaterales.
El anuncio se produce en medio de una creciente presión internacional y nacional sobre el caso, que ha generado debate sobre la soberanía, la seguridad y la cooperación judicial entre México y Estados Unidos.