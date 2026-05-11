Sheinbaum confirma que Rubén Rocha está localizado en Sinaloa y descarta incursión estadounidense

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, se encuentra en la entidad y que su ubicación es conocida. Rechazó la posibilidad de una intervención de EE. UU. para capturarlo y recordó la solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores de pruebas sobre las acusaciones de narcotráfico que pesan contra él y ocho co‑acusados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/05/2026 02:04 PM.
En México y editada el 11/05/2026 02:18 PM.