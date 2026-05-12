Calendario SEP 2026: puentes y días de descanso antes del cierre del ciclo escolar el 15 de julio

La SEP ratificó el 15 de julio de 2026 como fecha definitiva para concluir el ciclo escolar 2025‑2026, tras revertir el acuerdo del 11 de mayo que proponía adelantar el cierre al 5 de junio. La decisión se tomó en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 y restableció el calendario publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Con este pronunciamiento, los estudiantes de educación básica contarán con cuatro viernes sin clases, que conforman tres puentes de tres días y una pausa de fin de semana extendida, antes de iniciar el receso de verano. Los días sin clases confirmados son:
Esta propuesta fue fuertemente rechazada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que advirtieron sobre el riesgo de agravar el rezago educativo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también instó a la SEP a proteger el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
Los padres de familia y la comunidad educativa deben estar atentos a los comunicados oficiales para cualquier cambio puntual y a la publicación del calendario definitivo en la página de la SEP.