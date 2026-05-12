Calendario SEP 2026: puentes y días de descanso antes del cierre del ciclo escolar el 15 de julio

...

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el 15 de julio de 2026 como fecha de cierre del ciclo escolar 2025‑2026, manteniendo tres puentes de tres días y dos días sueltos de descanso antes de las vacaciones de verano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 10:45 AM.
En México y editada el 12/05/2026 11:46 AM.