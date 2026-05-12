Clara Brugada aclara demolición del skatepark en Tlalpan tras polémica

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La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, explicó que la demolición del skatepark de San Antonio Abad fue acordada con los jóvenes usuarios y forma parte del proyecto de la Calzada Flotante, que incluye la construcción de un nuevo parque de mayores dimensiones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 04:49 PM.
En México y editada el 13/05/2026 10:45 AM.