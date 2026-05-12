Clara Brugada aclara demolición del skatepark en Tlalpan tras polémica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que la demolición del skatepark ubicado en la intersección de Tlalpan y San Antonio Abad se realizó tras un consenso con los jóvenes que lo utilizaban, y que el proyecto contempla la construcción de un nuevo espacio deportivo más amplio y acorde a sus necesidades.
El anuncio llega después de que vecinos denunciaran la destrucción del parque como una medida impositiva vinculada a la obra de la Calzada Flotante de Tlalpan, una infraestructura que forma parte de los preparativos de la Ciudad para el Mundial de fútbol 2026.
Brugada señaló que "se demolió, pero antes se habló con los jóvenes y estuvieron de acuerdo con que así fuera para construir otro skatepark mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran. Nunca se hizo de manera impositiva". El nuevo parque será diseñado en conjunto con mesas de trabajo que ya se encuentran activas, integrando a usuarios habituales y a técnicos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que la intervención es necesaria para avanzar en la transformación de la Calzada de Tlalpan y para integrar el futuro Parque Elevado en San Antonio Abad. Según Basulto, la demolición permite la instalación de columnas de concreto, pasillos con barandales y áreas verdes que forman parte del corredor peatonal elevado que conectará la Plaza Tlaxcoaque con Chabacano sobre la Línea 2 del Metro.
Las obras, iniciadas entre septiembre y octubre de 2025, han generado afectaciones viales y peatonales, pero la autoridad asegura que el nuevo skatepark será reintegrado al entorno con mejores condiciones y mayor integración al proyecto urbano.
El objetivo es que la Calzada Flotante esté concluida antes del inicio del Mundial 2026, aunque la fecha exacta de finalización aún no se ha anunciado.