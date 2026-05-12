Proceso de extradición de Erika “N” de Venezuela a México avanza, confirma secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció en la conferencia matutina del 12 de mayo de 2026 que el proceso de extradición de Erika María Guadalupe “N”, actualmente detenida en Venezuela, sigue en curso para que sea juzgada en México por el presunto asesinato de su nuera, Carolina Flores.
Según Harfuch, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) lleva la investigación y, aunque no ha confirmado si el caso será calificado como feminicidio, se está trabajando estrechamente con las autoridades venezolanas para lograr la entrega de la sospechosa.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respaldó la declaración del secretario, señalando que el gobierno federal colabora con la Fiscalía capitalina y mantiene una coordinación institucional para que la extradición se concrete y la justicia se imparta en territorio nacional.
Carolina Flores, modelo y exreina de belleza originaria de Ensenáda, Baja California, fue asesinada el 15 de abril de 2026 en su vivienda de Polanco, Ciudad de México. La investigación reveló que la agresora fue su suegra, Erika “N”, quien le disparó 12 veces, seis en la cabeza y seis en el tórax, según la necropsia.
El hecho se registró en cámaras de seguridad que mostraron a la sospechosa disparar tras una breve conversación con la víctima. El esposo de Carolina, presente en el domicilio, escuchó los disparos y, al entrar al cuarto, preguntó a su madre: “¿Qué hiciste?”. La respuesta de Erika fue: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.
Tras el homicidio, Erika “N” huyó del país. Se determinó que había viajado más de 2,800 km desde Ensenáda a la Ciudad de México pocos días antes del crimen para visitar a su hijo, y posteriormente se refugió en Venezuela, donde fue capturada en una zona residencial exclusiva gracias a una ficha roja de Interpol.
El caso ha generado una fuerte conmoción social y la exigencia de justicia por parte de la ciudadanía, que recuerda a Carolina como una joven talentosa y lamenta la tardía denuncia del esposo, quien informó del delito un día después de los hechos, lo que pudo haber retrasado la captura de la presunta responsable.
Las autoridades mexicanas continúan en espera de la respuesta de Venezuela para formalizar la extradición y llevar a cabo el proceso penal correspondiente en México.