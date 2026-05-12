Proceso de extradición de Erika “N” de Venezuela a México avanza, confirma secretario de Seguridad

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que continúa el trámite para extraditar a Erika María Guadalupe “N”, acusada del homicidio de su nuera Carolina Flores, y la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo federal al proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 10:36 AM.
En México y editada el 12/05/2026 04:38 PM.