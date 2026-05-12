Greenpeace protesta en Bellas Artes y exige la paralización del megaproyecto turístico

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Activistas de Greenpeace colocaron una megamanta en el Palacio de Bellas Artes el 12 de mayo de 2026 para demandar a la SEMARNAT la suspensión del proyecto Perfect Day, de Royal Caribbean, que contempla un parque acuático de gran escala en Mahahual, Quintana Roo, y que amenaza manglares, arrecifes y la biodiversidad del Caribe mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 10:34 AM.
En México y editada el 12/05/2026 03:38 PM.