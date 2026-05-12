Harfuch descarta que Rocha Moya haya obstaculizado operativos federales

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con licencia temporal, nunca impidió que el gobierno federal realizara operativos contra el crimen organizado, y que no se detectaron conductas ilícitas en su actuar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 12:05 PM.
En México y editada el 12/05/2026 01:36 PM.