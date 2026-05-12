Harfuch descarta que Rocha Moya haya obstaculizado operativos federales

En la conferencia matutina de la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya obstaculizado los operativos federales contra el narcotráfico mientras se encontraba bajo licencia temporal. La declaración llega después de que el mandatario estatal fuera señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.
Harfuch sostuvo que el Gabinete de Seguridad no encontró rastros de conducta ilícita por parte de Rocha Moya durante el periodo en que ejerció sus funciones con licencia. "No se detectó ninguna irregularidad y, de hecho, trabajamos en coordinación con el gobernador para detener a objetivos de alta prioridad, incluidos individuos con solicitud de extradición", indicó el secretario desde el Palacio Nacional.
El funcionario resaltó que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han llevado a cabo operativos que han resultado en la captura de personas de interés tanto nacional como internacional. "En Sinaloa se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino también bajo responsabilidad compartida con otros países, y nunca hubo impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades", agregó.
La información sigue en desarrollo y las autoridades federales continúan colaborando con el gobierno estatal para combatir el crimen organizado en la región.