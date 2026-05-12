Piratería china desplaza hasta el 80 % de las ventas de artesanos mexicanos

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Un informe de Canaco CDMX revela que la importación masiva de imitaciones chinas, muchas veces falsificadas con IA, está reduciendo drásticamente los ingresos de los artesanos y amenazando el legado cultural del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 10:37 AM.
En México y editada el 12/05/2026 12:57 PM.