Sheinbaum explica la ausencia de un operativo militar contra Los Ardillos en Guerrero

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La presidenta Claudia Sheinbaum justificó que no se ha desplegado a las Fuerzas Armadas en la Montaña Baja de Guerrero porque la zona está densamente poblada por civiles, lo que aumentaría el riesgo de víctimas colaterales. En su lugar, opta por el diálogo, la evacuación de heridos y la coordinación con la Secretaría de Gobernación y autoridades estatales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/05/2026 10:44 AM.
En México y editada el 12/05/2026 01:27 PM.