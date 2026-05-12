Sheinbaum explica la ausencia de un operativo militar contra Los Ardillos en Guerrero

Durante la conferencia matutina del 12 de mayo de 2026, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las denuncias de madres y pobladores indígenas de Chilapa, Guerrero, que fueron desplazados tras los ataques armados del grupo criminal Los Ardillos. La presidenta señaló que la zona de riesgo se concentra en tres poblados donde existen bloqueos, pero que la prioridad es preservar la vida civil.
Sheinbaum explicó que no se ha ordenado el despliegue de Fuerzas Armadas ni de la Guardia Nacional porque “hay muchas personas alrededor de los delincuentes”. Un operativo militar, según la mandataria, podría desencadenar un fuego cruzado que pondría en peligro a la población civil, generando víctimas colaterales.
En lugar de la fuerza militar, la estrategia del gobierno federal se basa en tres ejes:
El gobierno continúa monitoreando la situación y ha prometido actualizar a la ciudadanía sobre los avances en la zona de la Montaña Baja.