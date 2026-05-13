Alcaldesa de Acapulco niega permisos para Acamoto 2026 y advierte sobre orden público

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Abelina López Rodríguez confirmó que el gobierno municipal no ha recibido solicitud oficial para Acamoto 2026 y reiteró que el evento solo será tolerado si se respeta la normativa y se evita cualquier desorden.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 05:14 PM.
En México y editada el 13/05/2026 04:55 PM.