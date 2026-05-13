Alcaldesa de Acapulco niega permisos para Acamoto 2026 y advierte sobre orden público

La presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, declaró que el municipio no ha otorgado ningún permiso para la realización de Acamoto 2026, pues hasta la fecha no existe una solicitud formal ni una entidad responsable que haya presentado el proyecto.
Según la alcaldesa, el evento, que tradicionalmente congrega a miles de motociclistas en el puerto, solo será bienvenido “siempre y cuando” se cumpla el reglamento municipal y no se incurran en conductas que alteren el orden público. "Acapulco necesita turismo, pero no es el traspatio para hacer desmanes", puntualizó.
En ediciones anteriores se registraron arrancones, accidentes y fallecimientos, lo que ha generado rechazo entre sectores locales y autoridades. "La mayoría rechaza la Acamoto. Han habido muertos, hacen su relajo, entonces no puede seguir así", afirmó López Rodríguez.
La convocatoria difundida en redes sociales para el 14 al 17 de mayo no cuenta con respaldo oficial. "Está programado en mente, no sé de quién, porque oficialmente no existe una solicitud que diga que en tal fecha se realiza la Acamoto", aclaró la alcaldesa.
El tema ya se abordó en mesas regionales y estatales de construcción de paz, donde se acordó reforzar la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales para garantizar la seguridad y aplicar la normatividad vigente.
En el sector turístico, hoteleros y empresarios también expresaron su rechazo al evento, citando los antecedentes de desorden y los riesgos para visitantes y residentes. La administración municipal mantendrá abiertas las puertas al turismo, pero cualquier infracción será sancionada conforme a los reglamentos locales.
"El gobierno debe aplicar la norma. Siempre hay que garantizar la seguridad de los ciudadanos y de quienes nos visitan", concluyó la alcaldesa.