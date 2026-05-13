Ariadna Montiel advierte vigilancia estricta a aspirantes de Morena para 2027

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La nueva dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, reiteró su política de “cero tolerancia a la opacidad” y anunció una vigilancia minuciosa sobre quienes aspiren a representar al partido en las elecciones de 2027, en medio de acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:58 AM.
En México y editada el 13/05/2026 09:03 AM.