Autoridades estadounidenses confirman que migrantes murieron de calor en vagón de carga en Laredo

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Se hallaron siete cadáveres de migrantes mexicanos y hondureños en un vagón de carga en Laredo, Texas. Las autoridades locales y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México indican que la causa probable de muerte fue el calor extremo dentro del vagón. El caso reaviva la polémica sobre las políticas migratorias de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:47 AM.
En México y editada el 13/05/2026 08:56 AM.