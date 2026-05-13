Autoridades estadounidenses confirman que migrantes murieron de calor en vagón de carga en Laredo

Un empleado de la empresa ferroviaria Union Pacific alertó a las autoridades del condado de Webb sobre la presencia de cuerpos sin vida dentro de un vagón de carga que transitaba por la zona fronteriza de Laredo. Inicialmente se reportaron seis cadáveres; el lunes 11 de mayo se encontró un séptimo, elevando la cifra a siete.
Las autoridades locales deben completar los exámenes forenses para confirmar la causa de muerte de los dos fallecidos cuya nacionalidad aún se desconoce. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos exigen una investigación exhaustiva y la revisión de las condiciones de transporte que ponen en riesgo la vida de los migrantes.