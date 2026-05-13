CIA presuntamente involucrada en asesinatos de mandos del Cártel de Sinaloa en México, según CNN

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Una investigación de CNN revela que la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. habría participado en operativos contra líderes del Cártel de Sinaloa, incluido el asesinato de Francisco Beltrán “El Payín” en Tecámac. El gobierno mexicano lo niega rotundamente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:52 AM.
En México y editada el 13/05/2026 09:10 AM.