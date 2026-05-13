CIA presuntamente involucrada en asesinatos de mandos del Cártel de Sinaloa en México, según CNN

Una investigación de CNN indica que la CIA habría ejecutado un "asesinato selectivo" contra dos operadores del Cártel de Sinaloa, entre ellos Francisco Beltrán, alias "El Payín", en Tecámac, Estado de México, el 28 de marzo. Según fuentes confidenciales citadas por la cadena norteamericana, el ataque se realizó con un artefacto explosivo colocado en el vehículo de los objetivos.
El reportaje, elaborado por cuatro periodistas de CNN, sostiene que este hecho forma parte de una campaña secreta de la rama terrestre de la CIA contra redes criminales mexicanas. La investigación también señala que agentes de la agencia ya habrían intervenido en otros asesinatos de mandos medios de distintos cárteles, proporcionando desde intercambio de inteligencia hasta participación directa en las operaciones.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó el martes 12 de mayo cualquier intervención de la CIA en territorio nacional, calificando la versión de CNN de "inexacta" y "peligrosa". El Gobierno de México reiteró que no autoriza ni colabora con operaciones clandestinas de agencias extranjeras en suelo mexicano.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han abierto una investigación oficial sobre los hechos descritos por CNN, y la CIA no ha emitido comentarios al respecto.