DEA afirma que la investigación contra Rubén Rocha Moya es solo el inicio

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Terrance Cole, director de la DEA, declaró que las acusaciones contra el gobernador de Nayarit, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, representan apenas el comienzo de una serie de operativos contra funcionarios mexicanos, según declaraciones realizadas ante el senador republicano John Kennedy.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 08:54 AM.
En México y editada el 13/05/2026 08:50 AM.