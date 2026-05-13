Ernestina Godoy reconoce retos de desaparición de personas ante la CIDH

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La titular de la Fiscalía General de la República admitió que persisten desafíos en prevención, búsqueda, investigación e identificación de desaparecidos y aceptó colaborar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 09:03 AM.
En México y editada el 13/05/2026 10:21 AM.