Ernestina Godoy reconoce retos de desaparición de personas ante la CIDH

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México aún enfrenta importantes retos en materia de desaparición forzada de personas. En una reunión con la comisionada de la 53ª Asamblea General de la OEA, Andrea Pochak, la fiscal aceptó el mandato de la CIDH y se comprometió a estrechar la cooperación para abordar el fenómeno.
Godoy subrayó que el informe de la CIDH constituye un diagnóstico técnico‑jurídico de gran relevancia para el Estado mexicano y, al mismo tiempo, un reconocimiento a la dignidad y la lucha de las familias de desaparecidos. Señaló que, pese a los avances, persisten desafíos en la prevención, búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.
Por su parte, Andrea Pochak elogió los esfuerzos de México, pero insistió en que la CIDH debe sumarse al proceso para brindar certidumbre a las familias afectadas. La comisionada reiteró su ofrecimiento de trabajar de forma coordinada y puso a disposición de la FGR la experiencia técnica de la CIDH.
Al encuentro asistieron representantes de la CIDH, entre ellos el abogado Piero Vásquez, la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo María Claudia Pulido, Tania Reneaum Panszi y Fiorella Melzi. De la FGR participaron Arturo Israel Domínguez Adame, titular de la Fiscalía Especial en Seguimiento a Recomendaciones y Quejas en Materia de Derechos Humanos; Adriana Lizárraga González, fiscal especial en investigación de los delitos de desaparición forzada; Claudia Luengas Escudero, consejera general; y Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos.
La reunión marcó un paso importante para reforzar la colaboración entre México y la CIDH, con el objetivo de mejorar los mecanismos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas y garantizar el acceso a la justicia para sus familias.