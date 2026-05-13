Hundimiento del buque Onjuku, donado por Japón, se transforma en arrecife artificial

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El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina y la SEMARNAT, hundió el exbuque Onjuku, donado por Japón en 1978, para crear un arrecife artificial que reforzará la biodiversidad y la pesca en la zona de la Laguna Madre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 12:21 PM.
En México y editada el 13/05/2026 01:14 PM.