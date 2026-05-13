INE solicita a la Cámara de Diputados aplazar la elección judicial a 2028

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El Consejo General del INE, encabezado por Guadalupe Taddei, pidió al Congreso mexicano posponer la elección de jueces y magistrados de 2027 a 2028, aduciendo riesgos operativos y un ahorro de 2 mil millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 04:28 PM.
En México y editada el 14/05/2026 08:05 AM.