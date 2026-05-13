INE solicita a la Cámara de Diputados aplazar la elección judicial a 2028

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), bajo la presidencia de Guadalupe Taddei, solicitó formalmente a la Cámara de Diputados que se aplace la elección judicial prevista para 2027, proponiendo trasladarla a 2028.
Durante una reunión con Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio de San Lázaro, Taddei advirtió que celebrar la elección judicial de 855 jueces y magistrados simultáneamente con los comicios federales del próximo año implicaría una "enorme complejidad operativa" y un costo cercano a los 21 mil millones de pesos.
El cálculo del INE contempla la instalación de 354 mil casillas —el doble de una jornada ordinaria— y la impresión de 980 millones de boletas. Sin embargo, diferir la elección a 2028 permitiría un ahorro estimado de 2 mil millones de pesos, al reducir el gasto de 8 mil millones a 6 mil millones, al reutilizar personal, bodegas, espacios y logística destinados a las elecciones federales.
Monreal, líder parlamentario de Morena, expresó su apoyo "positivamente" a la propuesta, pero recordó que corresponde a ambas cámaras del Congreso definirla. Indicó que el plazo fatal para aprobar la reforma es el 3 de junio, por lo que los diputados y senadores tendrían que convocar, de ser necesario, a un periodo extraordinario de sesiones entre el 20 y el 30 de mayo.
El Consejo General del INE también informó que, tras la reunión, tocará las puertas del Senado de la República, ya que existe una iniciativa legislativa para aplazar la elección judicial. No se prevé un encuentro con Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo.
La solicitud del INE se inscribe en un contexto de presión presupuestal y logística, y busca evitar la sobrecarga de recursos que supondría la realización simultánea de dos procesos electorales de gran magnitud.