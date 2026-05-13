Joven tamaulipeco, José Maldonado, representará a México en la RoboCup 2026 en Corea del Sur

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El estudiante de la Universidad Politécnica de Victoria, José Maldonado, y su equipo NIX LAB obtuvieron los mejores resultados en el Torneo Mexicano de Robótica y ya clasificaron a la RoboCup 2026, pero ahora buscan apoyo económico para costear su participación en el evento internacional de robótica en Incheon, Corea del Sur.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 10:45 AM.
En México y editada el 14/05/2026 08:36 AM.