Joven tamaulipeco, José Maldonado, representará a México en la RoboCup 2026 en Corea del Sur

El joven ingeniero José Maldonado, originario de Congregación Quintero, Tamaulipas, ha asegurado la clasificación de su equipo NIX LAB para la RoboCup 2026, la competencia mundial de robótica que se celebrará del 30 de junio al 6 de julio en Songdo Convensia, Incheon, Corea del Sur. El reto ahora es reunir los recursos financieros necesarios para cubrir viaje, hospedaje y gastos operativos.
Durante el Torneo Mexicano de Robótica, celebrado del 16 al 18 de abril en San José Chiapa, Puebla, los equipos de la Universidad Politécnica de Victoria se posicionaron entre los mejores del país. En la categoría Robot de Rescate, los proyectos Sentinel ACL, Nixito y Barba obtuvieron el primer, tercer y cuarto lugar, respectivamente. Asimismo, en la categoría RMRC (Rapidly Manufactured Robot Challenge), el equipo Cuachic se alzó con el primer puesto.
Estos resultados permitieron que los representantes tamaulipecos obtuvieran la plaza para la RoboCup 2026, donde competirán contra universidades y equipos de élite de todo el mundo. Para José Maldonado y sus compañeros, la participación no solo representa un logro académico, sino también una oportunidad para exhibir el talento tecnológico mexicano en un escenario internacional.
Ante la falta de fondos, familiares, amigos y miembros de la comunidad han iniciado una campaña de colecta para apoyar a los jóvenes. Los organizadores de la recaudación han señalado que cualquier aportación será valiosa para garantizar la presencia de los estudiantes en Corea del Sur y seguir impulsando la investigación y desarrollo científico en Tamaulipas.
El RoboCup es considerado uno de los encuentros más prestigiosos en materia de robótica e innovación, congregando a universidades, institutos y empresas de diversos países. La participación de José Maldonado y NIX LAB busca no solo competir, sino también inspirar a futuras generaciones de ingenieros y científicos en México.