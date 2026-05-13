Segob atiende a desplazados de Alcozacán tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Guerrero.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, difundió imágenes de una reunión con la comunidad de Alcozacán, Chilapa, donde se anunciaron el retiro de bloqueos, la entrega de alimentos y atención médica, en medio de ataques de los grupos Los Ardillos y Los Tlacos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/05/2026 03:15 PM.
En México y editada el 14/05/2026 08:09 AM.