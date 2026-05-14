18 detenidos y posible grupo criminal detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

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A un año del doble homicidio, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 18 personas fueron arrestadas y que un grupo criminal con presencia en la CDMX y el Estado de México podría ser el autor del crimen contra Ximena Guzmán y José “Pepe” Muñoz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 12:27 PM.
En México y editada el 14/05/2026 03:51 PM.