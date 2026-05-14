18 detenidos y posible grupo criminal detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

La Ciudad de México dio a conocer este jueves avances significativos en la investigación del doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, ocurrido el 14 de mayo de 2025. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, abrió el informe con un emotivo mensaje: “La pérdida de Ximena y Pepe nos duele profundamente”, y subrayó que la investigación no se ha detenido ni un solo día.
Según el comunicado oficial, 18 personas fueron detenidas en operaciones coordinadas entre la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y la Policía de Investigación. Las detenciones se realizaron en varios puntos de la capital y del Estado de México, y los individuos están siendo interrogados por su presunta vinculación con el homicidio.
Las autoridades señalaron que un grupo criminal con operaciones en la Ciudad de México y el Estado de México podría ser el responsable del ataque. El organismo de seguridad indicó que se trata de una organización dedicada al tráfico de drogas y extorsión, cuya estructura jerárquica habría ordenado el asesinato como represalia por una disputa territorial.
El caso, que conmocionó a la sociedad mexicana, sigue bajo la lupa de la opinión pública. La Fiscalía ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos y a identificar a los cabecillas del grupo delictivo.
Mientras tanto, la jefa de Gobierno reiteró su compromiso con la seguridad de los habitantes de la capital: “Seguiremos trabajando incansablemente para que la justicia prevalezca y para que hechos como este no vuelvan a repetirse”.