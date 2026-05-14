Ebrard confirma firma del acuerdo UE-México el 27 de mayo; agro tendrá arancel cero

En el foro organizado por El Financiero, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó la fecha de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea: el 27 de mayo en la capital del país. El pacto actualizará el tratado de 2000 y abrirá el mercado de al menos 450 millones de consumidores a empresas y agricultores mexicanos.
El anuncio subrayó que el sector agroindustrial será el principal beneficiario, pues quedará con arancel cero al exportar a la UE. Ebrard destacó que, además de la agroindustria, la industria automotriz y de autopartes también se verá favorecida por la eliminación de barreras arancelarias, aunque el beneficio directo de cero aranceles recae en la agroindustria.
Entre los objetivos del acuerdo, se busca elevar al 50 % las exportaciones mexicanas a la UE para 2030. La firma contará con la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, marcando también un hito de género al ser liderado por dos mujeres.
El canciller Roberto Velasco, en la conferencia del 12 de mayo, reiteró que la modernización del tratado fortalecerá la relación bilateral en múltiples frentes, incluyendo la cooperación tecnológica, la sostenibilidad y la competitividad industrial.
Con la eliminación de aranceles para la agroindustria, se espera un impulso significativo a la cadena productiva agrícola, desde la producción primaria hasta la transformación de alimentos, favoreciendo a pequeños productores y grandes exportadores por igual.