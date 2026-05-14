Ebrard confirma firma del acuerdo UE-México el 27 de mayo; agro tendrá arancel cero

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que la modernización del tratado comercial con la Unión Europea se firmará el 27 de mayo. Entre los beneficios, el sector agroindustrial mexicano tendrá cero aranceles, lo que impulsará exportaciones agrícolas y agroalimentarias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:10 AM.
En México y editada el 14/05/2026 04:04 PM.