Claudia Sheinbaum asegura que el nuevo acuerdo con la UE no compromete al T‑MEC

Durante la conferencia de prensa del jueves 14 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea no guarda relación alguna con el Tratado México‑Estados Unidos‑Canadá (T‑MEC). El nuevo pacto, que actualiza el acuerdo de 2000 y tiene vigencia hasta 2026, se negocia y firma de manera paralela al T‑MEC, sin condicionamientos cruzados.
Sheinbaum enfatizó que ambos instrumentos comerciales se desarrollan de forma independiente y que el tratado con la UE no representa riesgo alguno para la relación trilateral vigente en América del Norte. "La agenda comercial con la Unión Europea avanza de forma paralela al T‑MEC y no introduce elementos que comprometan la relación con Estados Unidos y Canadá", declaró la mandataria.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que la firma del Acuerdo Global Modernizado está programada para el 27 de mayo en la Ciudad de México, con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. El tratado eliminará aranceles para el sector agroindustrial y automotriz, permitiendo a las empresas mexicanas acceder sin barreras a un mercado de 450 millones de personas.
Entre los objetivos del acuerdo destaca el compromiso de incrementar en un 50 % las exportaciones mexicanas hacia la UE para 2030. Ebrard calificó la supresión de aranceles en el sector automotriz y de autopartes como "una muy buena noticia para México".
El canciller Roberto Velasco, en su intervención del 12 de mayo, reiteró que el objetivo del nuevo tratado es fortalecer la relación bilateral y ampliar los beneficios comerciales y sociales entre ambos bloques.