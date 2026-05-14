Claudia Sheinbaum asegura que el nuevo acuerdo con la UE no compromete al T‑MEC

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La presidenta de México reiteró que la renovación del tratado comercial con la Unión Europea es independiente del Tratado México‑Estados Unidos‑Canadá y no afecta las negociaciones en curso con sus socios norteamericanos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 10:43 AM.
En México y editada el 14/05/2026 02:55 PM.