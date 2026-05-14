Bancos pedirán identificación para retiros y depósitos mayores a $140 mil desde julio

La Asociación de Bancos de México (ABM), bajo la dirección de Emilio Romano, anunció que a partir del 1 de julio de 2026 los principales bancos del país requerirán una identificación oficial vigente para cualquier retiro o depósito en efectivo que supere los $140,000 en ventanilla.
Esta medida, que no afecta los límites de los cajeros automáticos (entre $7,000 y $12,000 según la institución), busca reforzar la seguridad de las operaciones de alto monto, reducir el riesgo de robos y combatir el lavado de dinero, alineando los procedimientos financieros mexicanos con estándares internacionales.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Banco de México (Banxico) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) supervisarán la implementación, que también pretende incentivar el uso de canales digitales para transacciones de gran valor.
Especialistas recomiendan a los clientes mantener su identificación oficial actualizada, avisar al banco con antelación si planean una operación superior al límite y considerar transferencias electrónicas como alternativa segura.
Las operaciones por debajo de $140,000 continuarán sin cambios, pero quienes realicen pagos en efectivo por inmuebles, vehículos u otros bienes de alto valor deberán presentar su identificación al momento de la transacción.
La ABM subraya que la disposición tiene un enfoque operativo y de seguridad, no recaudatorio, y se sustenta en las reglas de prevención de lavado de dinero y controles internos de las entidades financieras.