Bancos pedirán identificación para retiros y depósitos mayores a $140 mil desde julio

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A partir del 1 de julio de 2026, la ABM obliga a presentar identificación oficial en ventanilla para operaciones en efectivo mayores a $140,000, con el objetivo de prevenir fraudes y lavado de dinero.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 04:31 PM.
En México y editada el 14/05/2026 04:54 PM.