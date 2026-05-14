Citlalli Hernández anuncia filtros de Morena para candidatos a 2027

En la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, celebrada el 14 de mayo de 2026, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, anunció los filtros que la coalición con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde aplicará a los aspirantes a candidaturas del partido oficialista en los comicios de 2027.
Hernández Mora subrayó que el movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador a la presidencia no tolerará la incorporación de "personas que manchen los principios e ideales de esta coalición". En ese sentido, la coalición buscará "blindarse" para elegir "buenos" perfiles tanto en las coordinaciones internas como en las candidaturas que representarán al partido el próximo año.
El método propuesto se basará en una "encuesta" interna, cuyo paso obligatorio será la aplicación de una serie de filtros que evaluarán la trayectoria, la alineación ideológica y el compromiso con los valores de la coalición. Los criterios exactos no fueron revelados, pero se indicó que se priorizará la integridad, la experiencia política y la capacidad de trabajo colectivo.
Según la presidenta de Elecciones, estos filtros buscan evitar la infiltración de actores que pudieran desvirtuar la agenda progresista del partido y garantizar que los candidatos presentados cuenten con la aceptación de la base militante y de la sociedad civil.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de Morena para consolidar su liderazgo y proyectar una imagen de unidad y coherencia de cara a las elecciones presidenciales de 2027.