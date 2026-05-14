Citlalli Hernández anuncia filtros de Morena para candidatos a 2027

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En una conferencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, reveló que la coalición con PT y el Verde implementará criterios estrictos para seleccionar a sus aspirantes a cargos en las elecciones de 2027, con el objetivo de preservar los principios del movimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 08:51 AM.
En México y editada el 14/05/2026 08:55 AM.