Delfina Gómez exhorta a la población a no tirar basura para prevenir inundaciones

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La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, pidió a los ciudadanos que eviten arrojar desechos en calles y cuerpos de agua, advirtió sobre el riesgo de desbordamiento de la Presa El Ángulo y anunció planes de limpieza y coordinación interinstitucional para enfrentar la temporada de lluvias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 08:41 AM.
En México y editada el 14/05/2026 08:48 AM.