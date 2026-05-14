Delfina Gómez exhorta a la población a no tirar basura para prevenir inundaciones

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no arroje basura a la vía pública ni a los afluentes o presas, señalando que la acumulación de desechos genera graves problemas de contaminación y aumenta el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.
En una breve entrevista, Gómez advirtió que la Presa El Ángulo, que funciona como vaso regulador para Cuautitlán Izcalli, está próxima a desbordarse. Sin embargo, informó que ya se han llevado a cabo labores de limpieza para retirar desperdicios y permitir el desalojo de aguas residuales, manteniendo libres de obstrucciones las compuertas.
Tras reunirse con miembros de la Legislatura mexiquense, la mandataria dio a conocer la existencia de un plan integral elaborado por el Área de Medio Ambiente, la Comisión del Agua, la Secretaría del Agua y Protección Civil, con el objetivo de atender las precipitaciones pluviales y mitigar sus efectos.
En otro orden de ideas, Delfina Gómez se refirió a la reciente reforma a la Ley de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, calificándola como un "gran avance" que responde a las necesidades del sector y abre la posibilidad de futuros ajustes.
Asimismo, anunció un amplio programa de obras para fortalecer la zona norte y sur del estado, similar al que se está ejecutando en el oriente en coordinación con el gobierno federal, y reiteró su compromiso con la justicia, la aplicación de sanciones y la eliminación de la "puerta giratoria" en el sistema judicial.