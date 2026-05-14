118 desplazados regresan a Xicotlán, Chilapa, tras días de violencia y ataques armados

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Autoridades federales y estatales acompañaron el retorno de 118 habitantes a la comunidad de Xicotlán, en Chilapa, Guerrero, después de una ola de violencia, incendios y desplazamiento forzado atribuidos a grupos criminales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 04:34 PM.
En México y editada el 14/05/2026 04:57 PM.