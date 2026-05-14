Sheinbaum descarta vínculo entre aumento del salario mínimo e inflación

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el incremento de la inflación en México no está relacionado con el reciente aumento del salario mínimo. Explicó que el encarecimiento del jitomate responde a fenómenos climáticos en EE. UU. y a una plaga en Sinaloa, así como a la alta demanda de exportación, y resaltó los beneficios sociales del nuevo salario mínimo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 10:39 AM.
En México y editada el 14/05/2026 03:59 PM.