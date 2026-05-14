Sheinbaum y Lee Jae‑myung acuerdan visita presidencial surcoreana

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo surcoreano, Lee Jae‑myung, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en los ámbitos económico y cultural.
El diálogo se dio en el contexto de la reciente gira de BTS, que congregó a decenas de miles de ARMYs mexicanas en el Estadio GNP Seguros y en la explanada del Zócalo, donde el grupo se presentó desde un balcón de la residencia presidencial. Ambos líderes expresaron su admiración por la masiva afluencia del público y coincidieron en que el fenómeno K‑pop fortalece los lazos entre ambos pueblos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales de México, con más de 2 000 empresas establecidas en territorio nacional que generan empleo y dinamizan la economía. En la llamada, Lee Jae‑myung aceptó la invitación de Sheinbaum para visitar México durante 2026; los detalles y la fecha exacta serán confirmados por los canales diplomáticos.
Los dos mandatarios acordaron retomar las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, subrayando que México representa el principal socio de Corea del Sur en América Latina. Asimismo, Lee enfatizó la necesidad de reforzar la cooperación energética, en medio de la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Medio, donde México se posiciona entre los 15 mayores productores de combustible.
Antes de la gira, Sheinbaum se reunió con los integrantes de BTS en Palacio Nacional, momento que generó un amplio debate sobre la politización de la cultura popular. El organismo internacional que monitorea la relación cultura‑política destacó que el encuentro mostró “vínculos culturales que acercan a ambos pueblos”.