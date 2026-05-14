Sheinbaum y Lee Jae‑myung acuerdan visita presidencial surcoreana

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada con el presidente surcoreano Lee Jae‑myung para reforzar la cooperación económica y cultural, y confirmó la visita del mandatario a México en 2026 tras el éxito de los conciertos de BTS.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 09:16 AM.
En México y editada el 14/05/2026 03:15 PM.