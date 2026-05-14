Sheinbaum dice que "no hay prisa" para revisar el TMEC y evita politizar el tratado

En la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la revisión del Tratado Comercial México‑Estados Unidos‑Canadá (TMEC) está en marcha, pero que “no hay prisa” en concretar el análisis del documento. La decisión, explicó, busca impedir que el tema sea instrumentalizado en los procesos electorales que se celebrarán en México y en Estados Unidos.
Sheinbaum subrayó que, aunque el tratado se revisa, el objetivo prioritario es reducir los aranceles que actualmente gravan a los productos mexicanos. “Queremos que los aranceles que tenemos disminuyan; eso sí nos interesa muchísimo”, afirmó.
La presidenta indicó que pronto solicitará a la Secretaría de Economía un informe detallado sobre las negociaciones en curso. Señaló que el secretario Marcelo Ebrard ha mantenido reuniones con funcionarios canadienses y estadounidenses, tanto en Washington como en Ottawa, lo que evidencia una “mucha comunicación” entre los tres países.
Sheinbaum enfatizó que la revisión del TMEC debe basarse en una visión de largo plazo para las tres economías, sin que la “parte más política” de las elecciones influya en el proceso. “Queremos que sea una visión de largo plazo de las tres naciones”, reiteró desde el Palacio Nacional.
El tratado, que sustituyó al NAFTA en 2020, ha sido objeto de controversia desde su entrada en vigor, especialmente por la imposición de aranceles por parte del gobierno estadounidense. La administración de Sheinbaum busca, según sus declaraciones, equilibrar la necesidad de proteger los intereses económicos de México con la estabilidad de las relaciones comerciales trilaterales.