Sheinbaum dice que "no hay prisa" para revisar el TMEC y evita politizar el tratado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la revisión del Tratado entre México, EE. UU. y Canadá avanza, pero que no se apresurará para evitar que el proceso sea usado como herramienta política en las próximas elecciones de ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 10:39 AM.
En México y editada el 14/05/2026 02:47 PM.