Sheinbaum se reúne con empresarios tras perspectiva negativa de S&P a México

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Tras la revisión de S&P Global Ratings que cambió a negativa la perspectiva de la calificación crediticia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y diversas cámaras. Ambos sectores coincidieron en que existen buenas perspectivas para la economía, aunque la agencia advierte riesgos fiscales y de deuda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 08:50 AM.
En México y editada el 14/05/2026 08:57 AM.