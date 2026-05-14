Sheinbaum se reúne con gobernadores de la 4T para impulsar el programa IMSS‑Bienestar

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La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a 23 gobernadores de partidos afines a la Cuarta Transformación en Palacio Nacional, con el objetivo de consolidar el esquema de salud IMSS‑Bienestar y dar seguimiento a su expansión, incluida la próxima incorporación de Yucatán. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aprovechó la ocasión para exigir respeto a la presunción de inocencia en la acusación de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/05/2026 03:15 PM.
En México y editada el 14/05/2026 03:25 PM.