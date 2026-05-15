EE.UU. acusa a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Sinaloa, de conspiración para tráfico de drogas

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El exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, se entregó a autoridades estadounidenses tras ser señalado por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras, explosivos y dispositivos destructivos, cargos que pueden acarrear cadena perpetua y una pena mínima de 40 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 03:13 PM.
En México y editada el 15/05/2026 04:51 PM.