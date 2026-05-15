EE.UU. acusa a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Sinaloa, de conspiración para tráfico de drogas

EE.UU. presentó cargos federales contra Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa. El exfuncionario se entregó a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en los Estados Unidos, donde se le acusa de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras, artefactos explosivos y dispositivos destructivos.
Los cargos, de alta gravedad bajo la legislación estadounidense, contemplan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y la posibilidad de cadena perpetua. La acusación se basa en supuestos vínculos de Díaz Vega con organizaciones del crimen organizado que operan en el tráfico de drogas y el contrabando de armamento.
Enrique Díaz Vega ocupó la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa desde el 1 de noviembre de 2021, fecha en que inició el gobierno de Rubén Rocha Moya. En ese cargo dirigió la política financiera, presupuestal y de recaudación del estado. Su salida del gabinete se dio en julio de 2024, en medio de ajustes internos y presiones financieras.
Además de su trayectoria en el servicio público, Díaz Vega ha sido vinculado a intereses empresariales y redes de negocios en el estado, lo que ha generado mayor escrutinio mediático tras la revelación de los cargos.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la investigación incluye pruebas de que el exsecretario habría facilitado la logística y el financiamiento de operaciones de narcotráfico, así como la adquisición y almacenamiento de armamento de alto calibre y explosivos, actividades que contravienen la Ley de Control de Drogas y la Ley de Control de Armas de los Estados Unidos.
El caso sigue en proceso y se espera que la defensa de Díaz Vega presente sus argumentos en los próximos días. Mientras tanto, el gobierno de Sinaloa ha manifestado su disposición a cooperar con la investigación y ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción y el crimen organizado.