Mario Delgado anuncia un aumento salarial del 9 % para los maestros de la SEP

En el marco de la conmemoración del Día del Maestro, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció un aumento salarial del nueve por ciento para los docentes de la educación básica y media superior.
Delgado explicó que el incremento está compuesto por varios componentes que se aplicarán en distintos momentos, combinando mejoras salariales directas, prestaciones y reconocimientos adicionales. "Hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del nueve por ciento, que está conformado de distintos componentes, en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario", señaló el secretario durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la SEP.
El funcionario subrayó que, gracias a esta medida, el salario de los profesores ha logrado "superar el rezago que se acumuló durante los gobiernos neoliberales", lo que representa un paso importante hacia la equidad salarial en el sector educativo.
Por su parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que la justicia, la libertad y la justicia social son la esencia de la educación pública en México. Sheinbaum manifestó su deseo de que el aumento sea "del doble" en el futuro, pero reconoció que la medida actual se inscribe en la construcción de un nuevo país donde los recursos públicos se distribuyen de manera más equitativa.
La mandataria también enfatizó que los salones de clase deben ser espacios de "libertad con disciplina y democracia", donde prevalezcan la independencia, la soberanía y la justicia social.
Este anuncio se produce en un contexto de creciente presión de los sindicatos docentes y de la sociedad civil, que demandan mejores condiciones laborales y salariales para el magisterio, considerado un pilar fundamental para el desarrollo del país.