Mario Delgado anuncia un aumento salarial del 9 % para los maestros de la SEP

...

En el Día del Maestro, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó un incremento del 9 % al salario de los docentes, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien resaltó la justicia social como eje de la educación pública.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 01:16 PM.
En México y editada el 15/05/2026 04:46 PM.