CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y volver al sistema solidario de pensiones nacional real

La CNTE moviliza a más de 80 mil docentes en paros, marchas y bloqueos en la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero y otras entidades, exigiendo la abrogación total de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007.
Según el sindicato, la reforma de 2007 sustituyó el modelo solidario de reparto, que garantizaba pensiones dignas a los trabajadores estatales, por un esquema de cuentas individuales administradas por Afores. Este cambio, afirman, redujo significativamente los ingresos de los docentes al momento de su retiro, aumentó la edad y los años de servicio requeridos y dejó las pensiones a merced de los rendimientos del mercado financiero.
La CNTE sostiene que el nuevo sistema vulnera derechos adquiridos y condena a generaciones de maestros a una vejez con recursos insuficientes, sobre todo a quienes tienen salarios bajos y largas trayectorias laborales.
Los legisladores de la Cámara de Diputados indican que el debate sobre la Ley del ISSSTE requiere una discusión amplia y la participación de todas las fuerzas políticas, aunque aún no hay consenso para modificar el texto vigente.
La CNTE advierte que mantendrá los paros y plantones hasta que se atiendan sus demandas de fondo y ha convocado nuevas movilizaciones nacionales, advirtiendo que la protesta podría intensificarse en los próximos meses si no se presenta una reforma integral al sistema de pensiones del ISSSTE.