CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE 2007 y volver al sistema solidario de pensiones nacional real

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Miles de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestan en varios estados y la Ciudad de México para que se elimine la Ley del ISSSTE de 2007, que sustituyó el modelo solidario de jubilación por cuentas individuales, y para presentar un pliego de demandas que incluye la restitución del sistema de reparto, la eliminación de la Usicamm y la regularización de los trabajadores eventuales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 08:40 AM.
En México y editada el 15/05/2026 09:14 AM.