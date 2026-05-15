Incertidumbre por la revisión del T‑MEC frena la inversión privada en México

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El economista jefe de S&P Global Ratings, Elijah Oliveros‑Rosen, advierte que la falta de claridad sobre la revisión del Tratado entre México, EE. UU. y Canadá genera un escenario de incertidumbre que está reduciendo la inversión privada y limitando el crecimiento económico del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:05 AM.
En México y editada el 15/05/2026 09:38 AM.