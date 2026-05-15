Incertidumbre por la revisión del T‑MEC frena la inversión privada en México

La incertidumbre en torno a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) sigue frenando la inversión privada en México, según declaró Elijah Oliveros‑Rosen, economista jefe de mercados emergentes y economía global de S&P Global Ratings, durante la conferencia “Los horizontes de América Latina: tendencias y perspectivas para 2026”.
Oliveros‑Rosen describió tres posibles escenarios para la revisión del acuerdo:
A pesar del panorama incierto, Oliveros‑Rosen destacó que México mantiene niveles arancelarios competitivos frente a otras regiones y proyecta un crecimiento del PIB de alrededor del 1 % en 2026, con una brecha negativa que podría cerrarse en la segunda mitad del año si se resuelve el tratado, impulsando una mayor actividad económica para 2027.
En conclusión, la claridad sobre el futuro del T‑MEC es crucial para revertir la tendencia a la baja de la inversión privada y estimular el crecimiento económico del país.