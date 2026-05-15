Consejero del INE exige lineamientos para fiscalizar procesos internos de partidos antes de 2027

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El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, pide que el INE establezca normas que regulen los procesos internos de los partidos para anticipar candidaturas de 2027, con el fin de detectar aportaciones ilícitas y evitar futuros señalamientos de financiamiento del crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 09:02 AM.
En México y editada el 15/05/2026 09:34 AM.