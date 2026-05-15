Juan Carlos Carpio Fragoso asume la dirección de Pemex: el nuevo rostro de la soberanía energética

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció en su cuenta oficial de X la designación de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), tras la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla. El nombramiento, que entró en vigor de inmediato, busca consolidar la soberanía energética del país y reactivar la recuperación financiera de la empresa estatal.
Carpio, por su parte, agradeció la confianza depositada y afirmó que su prioridad será "enfocar las actividades de Pemex en fortalecer la empresa y consolidar la soberanía energética del país".
El nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso marca un punto de inflexión en la política energética nacional y será observado de cerca por analistas, inversionistas y la sociedad civil, quienes esperan que la gestión de Pemex recupere la confianza y contribuya al desarrollo económico del país.