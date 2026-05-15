Juan Carlos Carpio Fragoso asume la dirección de Pemex: el nuevo rostro de la soberanía energética

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El licenciado en Economía y exdirector financiero de la Ciudad de México, Juan Carlos Carpio Fragoso, es nombrado director general de Petróleos Mexicanos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destaca su trayectoria en finanzas públicas y su compromiso con la recuperación de la empresa estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 08:43 AM.
En México y editada el 15/05/2026 08:56 AM.