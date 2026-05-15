Sheinbaum descarta que EE.UU. notificara a México sobre supuestas actividades políticas en consulado

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, negó que el gobierno de Estados Unidos haya comunicado a México alguna acusación sobre actividades políticas realizadas por los consulados del país en suelo estadounidense.
Sheinbaum señaló que, al día de hoy, el Departamento de Estado de EE. UU. no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, pese a la publicación del medio estadounidense CBS que insinuaba la existencia de tales prácticas.
La presidenta recordó que la función principal de los consulados mexicanos en Estados Unidos es atender a los connacionales, ofreciendo servicios de pasaporte, asistencia legal y apoyo en situaciones de emergencia, y que cualquier acción fuera de ese marco sería improcedente.
El tema surgió en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre ambos países, aunque la administración mexicana no ha recibido notificación formal que requiera una respuesta oficial.
Sheinbaum reiteró su disposición a cooperar con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad y derechos de los migrantes, pero subrayó que cualquier acusación debe basarse en pruebas verificables y comunicarse a través de los canales diplomáticos correspondientes.