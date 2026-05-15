Sheinbaum descarta que EE.UU. notificara a México sobre supuestas actividades políticas en consulado

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el Departamento de Estado de EE. UU. no ha emitido ningún comunicado respecto a las presuntas maniobras políticas de los consulados mexicanos en territorio estadounidense, según informó CBS.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 03:11 PM.
En México y editada el 15/05/2026 04:24 PM.