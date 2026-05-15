Sheinbaum y Trump mantienen conversación cordial en medio de la crisis por Rocha Moya

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que sostuvo una llamada “cordial y excelente” con el presidente de EE. UU., Donald Trump, mientras se intensifica la tensión bilateral por la investigación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/05/2026 10:47 AM.
En México y editada el 15/05/2026 01:03 PM.