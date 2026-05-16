Incendio devora una maquiladora en Ciudad Juárez; no se reportan lesionados

Un incendio consumió una maquiladora ubicada en la intersección de Magneto y Presa Peñuelillas, en la colonia Fernández, el pasado 16 de mayo. El siniestro fue reportado al 911 por un trabajador de la empresa, quien alertó sobre las llamas que se propagaban en el interior de la instalación.
Las unidades del Cuerpo de Bomberos y los elementos de seguridad de la zona llegaron al lugar de inmediato, logrando contener el fuego en pocas horas. El humo generado se percibió desde varios puntos de la entidad, generando temor entre los residentes cercanos y una alta actividad en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y testimonios del suceso.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que originaron el incendio ni han confirmado la presencia de personas intoxicadas o afectadas dentro de la planta. Asimismo, no se han reportado víctimas ni personas lesionadas.
El incidente se produce en medio de otras emergencias en el país, como la explosión y posterior incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, ocurrida el 12 de mayo, que dejó a seis personas heridas pero no detuvo la operación de la refinería.
Las autoridades locales continúan investigando el origen del incendio en la maquiladora y se mantiene la vigilancia para evitar posibles repercusiones en la zona industrial de Ciudad Juárez.