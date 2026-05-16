Incendio devora una maquiladora en Ciudad Juárez; no se reportan lesionados

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Un incendio se desató el 16 de mayo en una planta maquiladora de la colonia Fernández, Ciudad Juárez, provocando la rápida intervención del Cuerpo de Bomberos. Hasta el momento no se registran víctimas ni personas lesionadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/05/2026 10:01 AM.
En México y editada el 16/05/2026 10:03 AM.